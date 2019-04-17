Боб Хартли: "ЦСКА – машина"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в третьем матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии – 3-0 в пользу армейцев.

– Тяжелая игра, и она была очень похожа на второй матч финала. Конечно, ЦСКА непросто забивать, они мало что позволяют, но мы создаем моменты, работаем. Бобков сделал несколько классных сэйвов, которые оставили нас в игре. Нам некуда отступать. Мы идем вперед с гордо поднятой головой, точно так же, как делали это с самого начала сезона. Перед стартом финала в нас мало кто верил. Сейчас за дверью нашей раздевалки осталось не так много людей, которые продолжают верить в нас. Нам не нужно обращать на это внимания. У нас впереди игра. Мы будем к ней готовиться.

– Вы ни разу не забили ЦСКА в равных составах. Почему?

– Это общая командная работа армейцев. Если посмотреть в целом, то в последних 19 матчах противники 22 гола забили ЦСКА. И Сорокин, и все полевые игроки армейцев здорово действуют. У соперника в составе много габаритных хоккеистов, которые не позволяют что-то создавать. Я смотрел все матчи ЦСКА в плей-офф. Я знал, если мы дойдем до финала, то играли бы со СКА или ЦСКА. Мы понимали, что эти соперники не позволят нам забивать по пять шайб. ЦСКА – машина, с которой всем и всегда трудно.

– С 0-3 в КХЛ только раз отыгрывались.

– Никто не отчаивается после 0-3. В пятницу мы планируем показать хороший хоккей. Серия еще продолжается. Мы продолжаем борьбу за Кубок Гагарина.

– Вы сами сказали, что третий матч стал отражением второго, хотя у вас были домашние смены. Неужели матчинг против ЦСКА – бессмысленное занятие?

– Мы получили в распоряжение те наложения, которые хотели. Это помогло. Мы все-таки провели хороший матч. Хорошо играли. Но в завершении нам не хватило точности.