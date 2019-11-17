Боб Хартли: «Актеры должны играть в Голливуде, а не в КХЛ. Дюков должен быть наказан»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы в серии буллитов над минским «Динамо» (2:1) поделился мнением об удалении Андрея Стася до конца матча. Он ударил между ног защитнику минчан Роману Дюкову.

— Андрея Стася назначили капитаном в отсутствии Алексея Емелина, это классный игрок, сам из Минска родом, — приводит слова Хартли пре-служба «Динамо». — Не могу быть сегодня недоволен только этим удалением до конца игры. Дюков должен быть сам наказан, поскольку клюшка не поднималась выше колена. Нужно еще раз пересмотреть этот эпизод. Немного разочаровывающий момент со стороны Дюкова. Актеры должны играть в Голливуде, а не в КХЛ. Он сыграл больше как футболист.