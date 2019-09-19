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Билялов сыграет за «Ак Барс» впервые за 2 года

18:54
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов выйдет в основе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» впервые за 2 года.

В последний раз 24-летний игрок выходил за казанцев на лед в ноябре 2017 года в игре с «Сочи». Минувший сезон Билялов провел в рижском «Динамо».

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