Билялов сыграет за «Ак Барс» впервые за 2 года

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов выйдет в основе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» впервые за 2 года.

В последний раз 24-летний игрок выходил за казанцев на лед в ноябре 2017 года в игре с «Сочи». Минувший сезон Билялов провел в рижском «Динамо».

Билялов в старте и новая серия для Лукоянова — смотрим состав на игру против «Нефтехимика» ?#нашкод843 pic.twitter.com/M8MTc4Rv7Q — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 19, 2019

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