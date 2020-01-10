Билялов рассмотрит предложения от клубов НХЛ в конце сезона

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассмотрит предложения от клубов НХЛ по окончании сезона в Континентальной хоккейной лиге, информирует ТАСС.

Ранее Sportsnet сообщал об интересе к Билялову со стороны «Торонто» и других клубов НХЛ. Позднее появилась информация, что 24-летний голкипер ведет переговоры о продлении контракта с «Ак Барсом» на два года. Действующее соглашение игрока с казанским клубом истекает в апреле 2020 года.

— Билялов контракт не продлил. Есть интерес со сторон клубов НХЛ, мы посмотрим. Будем думать о будущем в конце сезона, — сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне КХЛ Билялов установил рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии — 316 минут 9 секунд.