Билялетдинов: «Лукоянову понравилось на мостике, я всех игроков зову в тренеры»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал появление нападающего Артема Лукоянова на тренерском мостике казанцев во время матче с «Трактором» (3:4 Б) на Кубке губернатора Челябинской области.

— Я им всем говорю: «Давайте в тренеры», — начал Билялетдинов. — Ему понравилось. Мы перед игрой спросили можно, ли нам его взять его на лавку. Нам ответили, что нежелательно. Но получилось так.

— Какая у него была роль?

— Он руководил. Хотелось, чтобы он постоял с нами. Артем неплохо общается с ребятами и говорит им нужные вещи. В перспективе из него может получиться тренер, — сказал тренер «Ак Барса».

Сезон-2023/24 в КХЛ стартует 1 сентября. В первом матче «Ак Барс» в Москве встретится с ЦСКА.