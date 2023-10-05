Билялетдинов: «Радулова наконец-то прорвало»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:5 ОТ).

«Сложная игра выдалась. Доволен ребятами своими, что они вытащили матч в сложной ситуации и сыграли достойно, — сказал Билялетдинов. — Все лидеры сегодня отличились, это важно для команды. Саша Радулов у нас давно не забивал, а сегодня наконец-то прорвало. Результат есть и это хорошо, но опять же, есть вопросы, которые надо решать. Голы красивые, но для него очень важно было в принципе забить, давно не забывал. Переживает конечно, давно не было такого чтобы он не забивал так долго, поэтому переживания были. Так что важно и для команды, и для него что забил. Дай бог также будет играть и в дальнейшем здорово».

Безголевая серия капитана казанской команды Радулова продолжалась 11 игр. В матче с «Авангардом» 37-летний форвард забросил две шайбы, в том числе и победную в овертайме.

«Почему пропускали сразу как забили? Знаете, и в сопернике дело тоже. Проще надо играть порой, но у нас хорошие игроки, нападающие играют креативно, стараются действовать по ситуации, красиво. Но порой необходимо сыграть проще. По обороне будем работать, объясняем, говорим, но пока есть то что есть... Постараемся исправиться. Мы обо всем думаем сейчас. И о работе, и об исправлениях, и об усилении игры. Но о трансферах каких-то нет смысла говорить об этом сейчас. Работа идет, надо улучшать свою игру, есть свои защитники. Мы работаем с ними», — подчеркнул Билялетдинов.

Также главный тренер «Ак Барса» высказался об игре конкретных хоккеистов.

«Дмитрий Юдин ошибается, как и все. Конечно, мы бы хотели поменьше ошибаться, но происходит то что происходит. В атаке он действует по ситуации. Бывают вещи, когда надо сыграть по-другому, особенно в зоне атаки. Но он принимает такое решение, отдавать шайбу или нет как чувствует. Тут надо чувствовать, запретить мы не можем ему отдавать пасы. Артур Ахтямов молодец, он играет достойно. Не хотел бы что-то отмечать, у всех бывают погрешности определенные. Но он играет молодцом. Дамир Жафяров? Решили раздеть его, но, к сожалению, ситуация такая сложилась что не получилось его использовать. Другие играли так как надо было играли. Дальше посмотрим будет у него еще шанс или нет. У Яшкина по ходу матча были вопросы определенные, надо было отойти», — добавил Билялетдинов.