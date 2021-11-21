Билл Питерс: «Ошибки перечеркнули все те старания в атаке, которые у нас были»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:3).

— Сегодня была настоящая битва. Мне понравилось, как мы смотрелись на протяжении сорока минут. У нас были хорошие моменты для того, чтобы открыть счет своим голам, но, к сожалению, этого не получилось сделать. Третий период мы начали немного скомкано, упустили игровое преимущество, дали сопернику больше пространства и, к сожалению, он этим воспользовался, и смог увеличить счет. А нам так и не удалось забить.

— Почему основной защитник команды дважды за короткое время допускает одну и ту же результативную ошибку?

— Затрудняюсь ответить, почему так произошло. Безусловно, ошибка повлияла на результат. Пропустив первый гол, у нас было несколько возможностей сравнять счет, мы несколько раз играли в большинстве, создавали хорошие моменты. Но конечно, наши ошибки перечеркнули все те старания в атаке, которые у нас были.

— Довольны ли тем, как команда создавала моменты?

— При такой равной игре, когда обе команды хорошо действуют в защите, нам удавалось создавать моменты — и в первом периоде было несколько возможностей, когда от борта давали передачи на пятак, но не удавалось забить. У соперников хорошо сыграл вратарь. Он обладает большими габаритами, поэтому не так просто было нам моменты реализовывать. В целом, по ходу всего матча мы создавали моменты, но, к сожалению, их просто не удалось использовать.

— Почему не играл Да Коста?

— Он получил повреждение в третьем периоде матча против «Амура». Думаю, что он не сможет помочь нам на ближайшем выезде.