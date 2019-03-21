Бэйлен сыграет на чемпионате мира-2019 в составе сборной Белоруссии

Защитник "Трактора" Ник Бэйлен в интервью "Прессбол" подтвердил, что сыграет на чемпионате мира-2019 в составе сборной Белоруссии. Напомним, что 29-летний американец получил белорусское гражданство 1 декабря 2014 года, он играет за минское "Динамо" с 2014 по 2016 год.

– Еще в ноябре вы выразили желание приехать в сборную Беларуси. Выходит, решение отправиться на чемпионат мира приняли без колебаний?

– Так и есть – сомнений не возникло. Продуктивно поговорили с Андреем Сидоренко. Тренер был любезен, хотел установить со мной хороший контакт и разрешил слетать сейчас на какое-то время домой, прежде чем приехать в Минск. Для меня это очень важно, потому что я не был в Америке с начала июля.

– Вы американец, выступающий за российский клуб. В чем ваша мотивация приезжать в нашу сборную?

– Ко мне хорошо относились в Беларуси и Минске, если не считать третьего сезона в "Динамо". Хочется отплатить тем же и помочь команде вернуться в элитный дивизион.

– Джефф Платт недавно сказал, что уже прикипел к сборной. А вы?

– Ну, я выступал за нее лишь на олимпийской квалификации, на чемпионаты мира пока не приезжал. Поэтому моя связь с командой, наверное, меньше, чем у Джеффа. Тем не менее у меня есть ощущение незавершенного дела, ведь мы не попали на Игры.