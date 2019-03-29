Бертильссон хочет продолжить карьеру в КХЛ

Защитник "Брюнеса" Симон Бертильссон рассматривает вариант продолжения карьеры в команде КХЛ.

По информации Sport Bladet, 27-летний швед объявил руководству "Брюнеса" о своем желании покинуть команду и попробовать свои силы в другом чемпионате.

К хоккеисту проявляют интерес несколько команд КХЛ.

Бертильссон провел за "Брюнес" 11 сезонов. На его счету 307 матчей, 12 голов и 54 результативные передачи. В 2018 году защитник дебютировал за сборную Швеции на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.