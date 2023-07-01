«Барыс» заключил контракт с чешским защитником Скленичкой

«Барыс» заключил контракт с защитником Давидом Скленичкой, сообщает пресс-служба клуба.

Односторонний контракт с чешским защитником рассчитан на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Ранее чешский игрок выступал в КХЛ за «Йокерит», где он играл на протяжении четырех лет.

Прошедший сезон защитник провел в клубе «Брюнес». В 55 встречах чемпионата Швеции он набрал 33 (7+26) очка.