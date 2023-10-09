«Барыс» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 9 октября

«Барыс» примет «Трактор» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 9 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Барыс» — «Трактор» будут доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи смотрите на телеканале КХЛ ТВ, КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — 16.15 мск.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Qazsport». Начало трансляции — 19.25 по местному времени.

Жители Челябинска смогут следить за игрой «Трактора» на телеканале «ОТВ». Эфир начнется в 18.20 по местному времени.

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