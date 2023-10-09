«Барыс» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ
«Барыс» примет «Трактор» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 9 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 16.30 по московскому времени.
Ключевые события матча «Барыс» — «Трактор» будут доступны на сайте «СЭ». Видеотрансляцию встречи смотрите на телеканале КХЛ ТВ, КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — 16.15 мск.
Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Qazsport». Начало трансляции — 19.25 по местному времени.
Жители Челябинска смогут следить за игрой «Трактора» на телеканале «ОТВ». Эфир начнется в 18.20 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|9.10
|16:30
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Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
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Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
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Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
|19:30
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СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
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Спартак – Витязь
|- : -