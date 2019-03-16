"Барыс" сравнял счет в серии с "Авангардом"

"Барыс" обыграл "Авангард" (4:2) в матче второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал равным - 1-1.

У победителей отличились Джесси Блэкер, Дастин Бойд, который сделал дубль, и Брэндон Боченски. У гостей шайбы забросывали Сергей Шумаков и Коди Франсон.

В третьем матче "Авангард" примет "Барыс" 18 марта.

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"Барыс" (Астана) – "Авангард" (Омск) – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Блэкер - 1 (бол., Сведберг), 29:41 - 1:0. Бойд - 1 (Гренц, Шалапов), 34:01 - 2:0. Шумаков - 6 (бол., Бек), 44:06 - 2:1. Боченски - 4 (бол., Кормье), 46:17 - 3:1. Бойд - 2 (бол., Михайлис), 54:04 - 4:1. Фрэнсон - 2 (бол., Михеев), 58:52 - 4:2.

Вратари: Карлссон - Бобков (57:50 - 58:52).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 35 (7+20+8) - 38 (10+9+19).

Судьи: Оленин, Ромасько.

16 марта. Астана. "Барыс-Арена".

Счет в серии: 1-1 (1:3)

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