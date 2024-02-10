«Барыс» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Астане 10 февраля и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» с 82 очками вернулся на 3-е место в Западной конференции. «Барыс» замыкает турнирную таблицу на «Востоке», имея 46 очков. Это поражение стало для команды 10-м подряд.

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