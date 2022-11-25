Хет-трик Принса принес «Спартаку» победу над «Барысом»
«Спартак» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами в составе московской команды отметились Шэйн Принс, оформивший хет-трик, и Александр Хохлачев. За клуб из Астана забил Никита Михайлис.
«Спартак» набрал 39 очков в 36 матчах и занимает шестое место на Западе. «Барыс» находится на девятой строчке Востока, набрав 30 очков в 35 играх.
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«Барыс» (Астана) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Михайлис — 2 (Рахманов), 7:24 — 1:0. Принс — 5 (бол., Хохлачев, Кин), 18:05 — 1:1. Принс — 6 (Хохлачев, Квартальнов), 20:49 — 1:2. Принс — 7 (Локтионов), 38:58 — 1:3. Хохлачев — 9 (Локтионов, Рибар), 40:39 — 1:4.
Вратари: Гудачек (Бояркин, 40:39) — Рибар.
Штраф: 14 — 4.
Броски: 27 (10+5+12) — 30 (9+14+7).
Судьи: Белов, Наумов.
25 ноября. Астана. Барыс-Арена.
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