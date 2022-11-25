Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:45

Хет-трик Принса принес «Спартаку» победу над «Барысом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Спартак» на выезде обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе московской команды отметились Шэйн Принс, оформивший хет-трик, и Александр Хохлачев. За клуб из Астана забил Никита Михайлис.

«Спартак» набрал 39 очков в 36 матчах и занимает шестое место на Западе. «Барыс» находится на девятой строчке Востока, набрав 30 очков в 35 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Михайлис — 2 (Рахманов), 7:24 — 1:0. Принс — 5 (бол., Хохлачев, Кин), 18:05 — 1:1. Принс — 6 (Хохлачев, Квартальнов), 20:49 — 1:2. Принс — 7 (Локтионов), 38:58 — 1:3. Хохлачев — 9 (Локтионов, Рибар), 40:39 — 1:4.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 40:39) — Рибар.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 27 (10+5+12) — 30 (9+14+7).

Судьи: Белов, Наумов.

25 ноября. Астана. Барыс-Арена.

Шэйн Принс
ФК Спартак (Москва)
ХК Барыс
2
Читайте также
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тамбиев — о победе над «Нефтехимиком»: «Эти четыре гола ребята наработали»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 35 27 8 57
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 34 20 14 46
4 Торпедо 34 21 13 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 36 17 19 39
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 33 23 10 48
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 35 20 15 44
5 Сал. Юлаев 33 17 16 41
6 Авангард 33 18 15 39
7 Ак Барс 33 14 19 34
8 Трактор 35 14 21 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 33 14 19 29
11 Амур 32 12 20 29
Результаты / календарь
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
25.11 12:00
Адмирал – Нефтехимик
 4 : 3
25.11 16:30
Барыс – Спартак
 1 : 4
25.11 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
25.11 19:00
Куньлунь – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости