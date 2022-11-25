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Сегодня, 17:58

Тамбиев — о победе над «Нефтехимиком»: «Эти четыре гола ребята наработали»

Мария Гусева
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Довольны тем, что выиграли. Показали содержательную игру в атаке. Эти четыре гола ребята наработали. Большинства было немного, но зато КПД хороший. Соперник мастеровитый. У них много креативных игроков в составе, с таким соперником трудно обороняться, отбирать шайбу. Такую команду только с четырьмя голами и обыграешь, меньше не хватит. Болельщиков с победой, будем готовиться к завтрашней встрече», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Адмирал» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 29 очками.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Нефтехимик
Леонид Тамбиев
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