«Барыс» сохранил права на Панюкова
11:36
«Барыс» повторил контрактное предложение другого клуба Кириллу Панюкову и сохранил за собой права на нападающего, информирует сайт клуба.
В регулярном чемпионате прошедшего сезона 23-летний Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов.
В плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 (4+3) очков в шести встречах.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/barys-povtoril-predlozhenie-panyukovu/
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