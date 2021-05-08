«Барыс» сохранил права на Панюкова

«Барыс» повторил контрактное предложение другого клуба Кириллу Панюкову и сохранил за собой права на нападающего, информирует сайт клуба.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона 23-летний Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов.

В плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 (4+3) очков в шести встречах.