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«Барыс» сохранил права на Панюкова

11:36
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«Барыс» повторил контрактное предложение другого клуба Кириллу Панюкову и сохранил за собой права на нападающего, информирует сайт клуба.

В регулярном чемпионате прошедшего сезона 23-летний Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов.

В плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 (4+3) очков в шести встречах.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/barys-povtoril-predlozhenie-panyukovu/

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