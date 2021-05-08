Карсумс вернулся в рижское «Динамо»

Нападающий Мартиньш Карсумс подписал контракт с рижским «Динамо», информирует сайт клуба. 35-летний форвард находился в статусе свободного агента. Условия контракта не сообщаются.

Карсумс выступал за «Динамо» с 2010 по 2013 год. В прошедшем сезоне нападающий играл за «Спартак». В 52 матчах регулярного чемпионата он набрал 22 (11+11) очка.