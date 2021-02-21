«Сибирь» переиграла «Барыс», Владислав Ушенин сделал дубль
16:13
«Барыс» принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости победили со счетом 5:1.
Дубль оформил нападающий сибиряков Владислав Ушенин.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Голы: Вл. Ушенин — 5 (Вяч. Ушенин, Шашков), 23:25 — 0:1. Вл. Ушенин — 6 (Шашков), 30:10 — 0:2. Саюстов — 11 (Овчинников, Сетдиков), 32:24 — 0:3. Ли — 15, 51:42 — 0:4. Романцев — 9 (Гуркин, Алексеев), 55:07 — 0:5. Михайлис — 19 (бол., Линтуниеми), 56:24 — 1:5.
Вратари: Карлссон (Каратаев, 32:24) — Красоткин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (8+8+13) — 33 (11+15+7).
Судьи: Букин, Гамалей.
21 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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