«Автомобилист» по буллитам переиграл «Сочи»

«Автомобилист» принимал «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Екатеринбурга одержала победу по буллитам со счетом 4:3.

За минуту до конца третьего периода «Авто» вел со счетом 2:1. «Сочи» успел сравнять счет, а потом команды еще умудрились обменять голами и перевели встречу в овертайм.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Макеев — 23 (Жукенов), 13:05 — 1:0. Дацюк — 12 (бол., Мэйсек, Геноуэй), 17:25 — 2:0. Шмелев — 21 (мен.), 44:43 — 2:1. Руденков — 14 (Точицкий), 59:17 — 2:2. Макеев — 24 (Зборовский, Геноуэй), 59:37 — 3:2. Мищенко — 2 (Точицкий), 59:59 — 3:3.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: Коварж — Третьяк (58:40 — 59:17, 59:57 — 59:59).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (15+7+9+0) — 29 (9+6+12+2).

Судьи: Ансонс, Гофман.

21 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2029 зрителей.