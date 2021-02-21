«Автомобилист» по буллитам переиграл «Сочи»
«Автомобилист» принимал «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Екатеринбурга одержала победу по буллитам со счетом 4:3.
За минуту до конца третьего периода «Авто» вел со счетом 2:1. «Сочи» успел сравнять счет, а потом команды еще умудрились обменять голами и перевели встречу в овертайм.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Макеев — 23 (Жукенов), 13:05 — 1:0. Дацюк — 12 (бол., Мэйсек, Геноуэй), 17:25 — 2:0. Шмелев — 21 (мен.), 44:43 — 2:1. Руденков — 14 (Точицкий), 59:17 — 2:2. Макеев — 24 (Зборовский, Геноуэй), 59:37 — 3:2. Мищенко — 2 (Точицкий), 59:59 — 3:3.
Победный буллит: Бочаров.
Вратари: Коварж — Третьяк (58:40 — 59:17, 59:57 — 59:59).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (15+7+9+0) — 29 (9+6+12+2).
Судьи: Ансонс, Гофман.
21 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 2029 зрителей.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю