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«Барыс» подписал экс-игрока «Бостона» и «Монреаля»

13:45
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«Барыс» на своем сайте объявил о заключении контракта с Джо Морроу. Одностороннее соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).

Морроу имеет богатый опыт выступления в североамерикаснких лигах, включая НХЛ, где он играл за «Бостон», «Монреаль» и «Виннипег».

В сезоне-2019/20 годов он защищал цвета минского «Динамо».

В прошлом сезоне 28-летний игрок обороны выступал в чемпионате Финляндии за «Эссят». За 29 матчей он заработал 11 (4+7) баллов за результативность.

В «Барысе» новичок будет выступать под номером 70. Ожидается, что хоккеист прибудет в расположение клуба в начале следующей недели.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/dzho-morrou-prodolzhit-kareru-v-baryse/

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Роман Шишов все материалы автора

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