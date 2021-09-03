«Барыс» подписал экс-игрока «Бостона» и «Монреаля»
13:45
«Барыс» на своем сайте объявил о заключении контракта с Джо Морроу. Одностороннее соглашение с канадским защитником рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).
Морроу имеет богатый опыт выступления в североамерикаснких лигах, включая НХЛ, где он играл за «Бостон», «Монреаль» и «Виннипег».
В сезоне-2019/20 годов он защищал цвета минского «Динамо».
В прошлом сезоне 28-летний игрок обороны выступал в чемпионате Финляндии за «Эссят». За 29 матчей он заработал 11 (4+7) баллов за результативность.
В «Барысе» новичок будет выступать под номером 70. Ожидается, что хоккеист прибудет в расположение клуба в начале следующей недели.
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/dzho-morrou-prodolzhit-kareru-v-baryse/
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