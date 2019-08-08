"Барыс" обыграл "Нефтехимик" на Кубке президента Казахстана

В матче Кубка президента Республики Казахстан "Барыс" выиграл у "Нефтехимика" (5:3). Дубль в составе победителей сделал Дастин Бойд.

Кубок президента Республики Казахстан

"Барыс" (Нур-Султан) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Голы: Митчелл - 1 (Уайт), 0:24 - 0:1. Порядин - 1 (бол., Чуркин, Уайт), 9:16 - 0:2. Михайлис - 2 (Сагадеев, Сведберг), 13:47 - 1:2. Авцин - 2 (Хафизов, Шафигуллин), 24:33 - 1:3. Петухов - 1 (мен., Гурков), 35:15 - 2:3. Бойд - 2 (бол., Метальников), 38:17 - 3:3. Бойд - 3 (бол., Сведберг), 47:29 - 4:3. Клещенко - 1 (п.в.), 59:46 - 5:3.

Вратари: Карлссон - Шарыченков (58:59 - 59:46).

Штраф: 16 - 18.

Броски: 46 (12+18+16) - 24 (10+8+6).

Судьи: Букин, Кулаков.

8 августа. Нур-Султан. "Барыс-Арена".

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