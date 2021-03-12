«Металлург» победил «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
19:07
«Металлург» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 5:3.
В составе казахстанской команды отличились Линус Виделль, Никита Михайлис и Кирилл Панюков, магнитогорцы ответили точными бросками Семена Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тэйлора Бека и Сергея Плотникова.
Счет в серии стал 4-2 в пользу «Металлурга», команда Ильи Воробьева вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Авангардом».
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