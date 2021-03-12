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«Металлург» победил «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

19:07
12 марта. «Барыс» — «Металлург» — 3:5. Фото ХК «Металлург»
12 марта. «Барыс» — «Металлург» — 3:5. Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 5:3.

В составе казахстанской команды отличились Линус Виделль, Никита Михайлис и Кирилл Панюков, магнитогорцы ответили точными бросками Семена Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тэйлора Бека и Сергея Плотникова.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Металлурга», команда Ильи Воробьева вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Авангардом».

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