«Металлург» победил «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Металлург» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 5:3.

В составе казахстанской команды отличились Линус Виделль, Никита Михайлис и Кирилл Панюков, магнитогорцы ответили точными бросками Семена Кошелева, Денниса Расмуссена, Сергея Мозякина, Тэйлора Бека и Сергея Плотникова.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Металлурга», команда Ильи Воробьева вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Авангардом».