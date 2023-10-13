«Барыс» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» на выезде разгромил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

За ярославскую команду заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, Даниил Тесанов, а также Даниил Бут и Павел Красковский, на счету которых дубли.

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