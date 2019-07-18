"Барыс" и Гренц расторгли контракт по соглашению сторон

"Барыс" и нападающий Дмитрий Гренц расторгли контракт по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Отметим, что в мае контракт хоккеиста был продлен до 30 апреля 2021 года.

23-летний форвард почти всю свою профессиональную карьеру провел в системе клуба. В прошлом сезоне он принял участие в 25 играх КХЛ, набрав 3 (1+2) балла. Также Гренц провел 20 матчей в регулярном чемпионате Казахстана за "Номад", записав в свой актив 19 (8+11) очков.

В плей-офф ОЧРК форвард помог своей команде дойти до финала и завоевать серебряные медали национального первенства. В 9 встречах навылет он заработал 8 (4+4) баллов.