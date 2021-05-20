Российский вратарь Демченко считает, что провел сезон в «Монреале» с пользой

Вратарь Василий Демченко, который провел последний сезон в системе «Монреаля», считает этот опыт полезным. Он отметил, что не разочарован поездкой в Канаду.

— Вы разочарованы поездкой в Канаду?

— Так тоже нельзя сказать. Я провел несколько матчей, получил какой-то опыт, потренировался. Считаю, что этот сезон я провел с пользой.

— Вы так аккуратны в словах — мол, провел несколько матчей. Четыре игры за сезон — это мало. Почему вы редко появлялись на площадке?

— Действительно, не помню, чтобы играл настолько мало. Впервые я вышел на лед в АХЛ только в конце февраля. До этого мне все пытались объяснить, как нужно играть в этой лиге. Хотели не просто выпустить меня на лед, а чтобы я понимал различные нюансы, систему игры, делал правильные движения. А потом не выходил потому, что было много других вратарей. Как мне объясняли, сезон очень короткий, а у них в приоритете драфтованные голкиперы.

— Вам пытались привить другой стиль? Что именно меняли?

— Думаю, что это не будет никому интересно из ваших читателей. Там чисто специфические вещи. Допустим, когда шайба пересекает синюю линию, то в Северной Америке голкипер иначе встречает соперника. В России мы выкатываемся на атакующего, тормозим и возвращаемся в ворота. В Канаде иначе.

— Вы сильно поменялись как голкипер после всех этих советов?