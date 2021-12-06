Андрей Разин: «У нас проблемы с составом продолжаются»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

— У нас проблемы с составом продолжаются. Они никуда не делись. Так ребята выходят, но практически с чистого листа, без тренировок. Ребята выкладываются на сто, больше, чем на сто процентов. Плюс все понимают, что молодые пацаны — вратари. Как им тяжело. Я имею ввиду, психологически. Поэтому ребята их поддерживают не только словами, а самое главное — делами и правильными действиями в обороне, ловлей шайбы на себя. Все это, я думаю, вратарям придает уверенности. Поэтому такой результат. Также хочется болельщиков отметить. Очень приятно, когда полный дворец поддерживает. Спасибо.

— Впереди две встречи с топ клубами. Состав будет приблизительно такой же?

— У нас каждый день какие-то новости от доктора. Поэтому сейчас прогнозировать нельзя. Надеемся, что кто-то выйдет, но вероятность маленькая. Они, даже если выходят, все равно им хоть какую-то форму надо набрать. Поэтому изменения, может быть, и будут, но незначительные.