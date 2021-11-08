Бабенко: «Плохо, что проиграли «Адмиралу», хорошо, что вратарь сыграл на ноль»
Бабенко прокомментировал поражение «Витязя» в матче с «Адмиралом»
05:26
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (0:1 Б).
«Плохо, что проиграли, хорошо, что вратарь сыграл на ноль. Много нереализованных моментов, вообще ничего не получилось в большинстве. В паузу поработаем, надеемся исправить все нюансы, которые есть», — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Адмирал» с 17 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Витязь» с 22 очками — на последней строчке Запада.
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