Марьямяки: «Йокерит» заслуживает небольшой передышки, чтобы хорошо подготовиться к играм после паузы в КХЛ»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).

«Для нас матч стал непростым, потому что наша выездная серия продолжается. Но перед этим матчем мы хотя бы успели немного передохнуть и потренироваться дома, в Хельсинки. Я доволен тем, как мы сыграли. Ювонен провел хороший матч. Теперь мы заслуживаем небольшой передышки, чтобы хорошо подготовиться к играм после паузы в чемпионате», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Йокерит» с 40 очками лидирует в Западной конференции, «Динамо» с 23 очками — на 10-й строчке Запада.