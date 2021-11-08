Марьямяки: «Йокерит» заслуживает небольшой передышки, чтобы хорошо подготовиться к играм после паузы в КХЛ»
Марьямяки прокомментировал победу «Йокерита» в матче с рижским «Динамо»
05:43
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (4:1).
«Для нас матч стал непростым, потому что наша выездная серия продолжается. Но перед этим матчем мы хотя бы успели немного передохнуть и потренироваться дома, в Хельсинки. Я доволен тем, как мы сыграли. Ювонен провел хороший матч. Теперь мы заслуживаем небольшой передышки, чтобы хорошо подготовиться к играм после паузы в чемпионате», — приводит слова Марьямяки официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Йокерит» с 40 очками лидирует в Западной конференции, «Динамо» с 23 очками — на 10-й строчке Запада.
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