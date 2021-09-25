«Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист»

В Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил челябинскому «Трактору» по буллитам (1:2).

В основное время голами отличились нападающие Сергей Шумаков («Автомобилист») и Владимир Ткачев («Трактор»).

«Трактор» набрал 17 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Автомобилист» находится на 5-й строчке Востока с 12 очками.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ткачев — 2 (Основин, Бэйлен), 52:38 — 0:1. Шумаков — 3 (Арзамасцев, Макеев), 53:52 — 1:1.

Победный буллит: Гика.

Вратари: Галкин — Вилл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (12+6+9+3) — 54 (12+27+12+3).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

25 сентября. Екатеринбург. Уралец.