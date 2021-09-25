«Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист»
В Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил челябинскому «Трактору» по буллитам (1:2).
В основное время голами отличились нападающие Сергей Шумаков («Автомобилист») и Владимир Ткачев («Трактор»).
«Трактор» набрал 17 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Автомобилист» находится на 5-й строчке Востока с 12 очками.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1)
Голы: Ткачев — 2 (Основин, Бэйлен), 52:38 — 0:1. Шумаков — 3 (Арзамасцев, Макеев), 53:52 — 1:1.
Победный буллит: Гика.
Вратари: Галкин — Вилл.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (12+6+9+3) — 54 (12+27+12+3).
Судьи: Одиньш, Оскирко.
25 сентября. Екатеринбург. Уралец.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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