Гол и передача Голдобина принесли «Металлургу» победу над ЦСКА

«Металлург» на своем льду победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» разобралась с соперником со счетом 4:0.

Гол и результативную передачу на свой счет записал нападающий Николай Голдобин, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.

Также шайбу забросил другой экс-игрок москвичей Брендан Лайпски, который поразил уже пустые ворота.

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«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Голдобин — 4 (Зернов, Пашнин), 8:40 — 1:0. Карпов — 5 (Хультстрем, Голдобин), 22:28 — 2:0. Карри — 2 (Кошелев, Чибисов), 43:01 — 3:0. Лайпсик — 3 (п.в., Пашнин), 58:32 — 4:0.

Вратари: Кошечкин — Федотов (56:03 — 58:32).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (11+6+7) — 30 (4+16+10).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

25 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург.