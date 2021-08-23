«Автомобилист» с минимальным счетом обыграл «Сибирь» в матче Кубка губернатора Челябинской области
15:49
«Автомобилист» нанес поражение «Сибири» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Алексей Макеев, отличившийся в первом периоде.
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Кубок губернатора Челябинской области
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Макеев — 2 (Жукенов, Шумаков), 16:14 — 0:1.
Вратари: Сятери (59:39) — Шикин.
Судьи: Бирин, Соин.
23 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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