Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Автомобилист» с минимальным счетом обыграл «Сибирь» в матче Кубка губернатора Челябинской области

15:49
Теги:

«Автомобилист» нанес поражение «Сибири» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 1:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Алексей Макеев, отличившийся в первом периоде.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Кубок губернатора Челябинской области

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Макеев — 2 (Жукенов, Шумаков), 16:14 — 0:1.

Вратари: Сятери (59:39) — Шикин.

Судьи: Бирин, Соин.

23 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Колосков жестко отреагировал на отмену лимита на легионеров
Россия снова проиграла Канаде на хоккейном ЧМ. На этот раз шансов вообще не было
Хаос в Ницце: десятки фанатов выбежали на поле. Матч «Марселя» прерван
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд