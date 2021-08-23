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Бывший защитник «Сибири» Хохлов перешел в «Северсталь»

15:52
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Бывший защитник «Сибири» Илья Хохлов продолжит карьеру в «Северстали». Клуб из Череповца заключил с 26-летним хоккеистом контракт на один сезон, сообщает сайт КХЛ.

16 августа «Сибирь» поместила Хохлова в список отказов, а 18-го числа с ним был расторгнут договор.

В прошлом сезоне игрок провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, отметившись 7 (1+6) набранными очками.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/08/23/487399.html

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Иван Шитик все материалы автора

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