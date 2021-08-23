Бывший защитник «Сибири» Хохлов перешел в «Северсталь»
15:52
Бывший защитник «Сибири» Илья Хохлов продолжит карьеру в «Северстали». Клуб из Череповца заключил с 26-летним хоккеистом контракт на один сезон, сообщает сайт КХЛ.
16 августа «Сибирь» поместила Хохлова в список отказов, а 18-го числа с ним был расторгнут договор.
В прошлом сезоне игрок провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, отметившись 7 (1+6) набранными очками.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю