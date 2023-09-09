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Сегодня, 15:50

«Автомобилист» разгромил «Сибирь», Макеев оформил быстрый хет-трик

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев празднует заброшенную шайбу.

«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хет-триком отметился форвард «Авто» Алексей Макеев. 31-летний форвард быстрее всех в истории своего клуба забил три гола за игру. Также отличились Кертис Волк, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. У «Сибири» единственную шайбу забросил 20-летний Иван Климович — это его первый гол в КХЛ.

«Автомобилист» выиграл три встречи из четырех проведенных, а у «Сибири» прервалась удачная серия из двух побед.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Голы: Волк — 3 (бол., Да Коста, Мэйсек), 6:04 — 0:1. И. Климович — 1 (бол., Прохоркин, Сетдиков), 27:18 — 1:1. Денежкин — 1 (Зборовский), 31:59 — 1:2. Да Коста — 1 (Баранцев, Волк), 35:41 — 1:3. Макеев — 1 (Волк, Мэйсек), 46:04 — 1:4. Макеев — 2 (Мэйсек, Трямкин), 49:03 — 1:5. Макеев — 3 (бол., Голышев, Баранцев), 53:25 — 1:6.

Вратари: Костин — Галкин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 33 (15+9+9) — 24 (5+10+9).

Судьи: Беляев, Кочетов.

9 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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Макеев оформил самый быстрый хет-трик в истории «Автомобилиста»

КХЛ: «Авангард» — «Барыс», «Витязь» — «Металлург» и другие матчи 9 сентября
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