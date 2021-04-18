«Автомобилист» предлагал Шипачеву 360 миллионов рублей за три года

По информации «СЭ», нападающий Вадим Шипачев отказался от предложения «Автомобилиста», который предлагал игроку трехлетний контракт на общую сумму в 360 миллионов рублей без учета бонусов.

34-летний форвард подписал соглашение с московским «Динамо», по которому заработает за три года 285 миллионов рублей в качестве базовой зарплаты.

(Алексей Шевченко)