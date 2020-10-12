«Авангард» забросил 7 шайб «Сочи»

«Авангард» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:2. Самым результативным игроком встречи стал Корбан Найт, набравший 3 (2+1) очка. Омичи вышли в единоличные лидеры Восточной конференции, сочинцы идут предпоследними на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Авангард» (Омск) — 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)

Голы: Шмелев — 3 (Точицкий, Александров), 7:41 — 1:0. Чинахов — 6 (бол., Толчинский, Найт), 11:31 — 1:1. Найт — 6 (бол., Буше), 15:55 — 1:2. Покка — 2 (Семенов, Буше), 18:23 — 1:3. Найт — 7 (Покка, Береглазов), 33:03 — 1:4. Карьялайнен — 2 (бол., Нильссон, Кукштель), 33:46 — 2:4. Хохлачев — 2 (бол., Зернов), 49:39 — 2:5. Стась — 1 (Дедунов, Потапов), 49:51 — 2:6. Дедунов — 2 (Стась, Потапов), 53:07 — 2:7.

Вратари: Лассинантти (Третьяк, 49:51) — Гарипов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (8+15+6) — 31 (11+11+9).

Судьи: Наумов, Хрибик.

12 октября. Сочи. ДС «Большой».