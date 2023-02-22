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«Авангард» вывел Якупова из списка травмированных

Руслан Минаев
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«Авангард» вывел форварда Наиля Якупова из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний нападающий не играл с 4 октября 2022 года.

В этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на счету Якупова 13 матчей и 6 (4+2) очка.

Наиль Якупов
КХЛ
ХК Авангард
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