«Авангард» вывел Якупова из списка травмированных

«Авангард» вывел форварда Наиля Якупова из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний нападающий не играл с 4 октября 2022 года.

В этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на счету Якупова 13 матчей и 6 (4+2) очка.