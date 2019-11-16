«Авангард» сравнял счет за 12 секунд до конца, а потом победил минское «Динамо» по буллитам

Минское «Динамо» принимало «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева до последней минуты вели со счетом 1:0. Шайба на счету нападающего Райана Спунера, который отличился в меньшинстве.

Но за 12 секунд до конца «Авангард» сумел сравнять счет усилиями Свена Андригетто.

В овертайме команды не смогли отличиться, а серии буллитов были точнее омичи.

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«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Спунер — 3 (мен.), 51:55 — 1:0. Андригетто — 8 (Войнов, Шумаков), 59:48 — 1:1.

Победный буллит: Широков.

Вратари: Энрот — Бобков (Костин, 57:50, Бобков, 59:48).

Штраф: 14 — 29.

Броски: 18 (1+9+4+4) — 40 (11+11+18+0).

Судьи: Белов, Щенев.

16 ноября. Минск. «Минск-Арена».

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