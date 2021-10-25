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Источник: Сергей Зубов покинул пост главного тренера рижского «Динамо» из-за жены

19:27
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Бывший главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул эту должность по просьбе своей супруги, сообщает спортивный обозреватель LTV7 Владимир Иванов.

По данным источника, специалист принял такое решение после звонка жены. Супруга 51-летнего тренера проживает в США.

По информации РИА Новости, Зубов войдет в тренерский штаб сборной России на Кубке Карьяла и МЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://rus.lsm.lv/statja/za-efirom/sport/vladimir-ivanov-vot-ona-zhenskaja-sila--posle-zvonka-iz-ameriki-dinamo-ostaetsja-bez-trenera-zubova.a426762/?fbclid=IwAR2aKJm8cj6MOuOP3PcesOtbmy4xjrt_MiwZEfcqPVyj_hSxQ7CcpZqoax8

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