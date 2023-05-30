«Авангард» сделал квалификационное предложение нападающему «Торпедо» Венгрыжановскому

«Авангард» сделал квалификационное предложение нападающему «Торпедо» Денису Венгрыжановскому.

По информации «СЭ», зарплата игрока по нему должна составить 5 и 7 миллионов рублей в год соответственно. Компенсация составит в районе 9 миллионов рублей.

При этом у «Торпедо» есть еще пять дней, чтобы решить, повторять предложение или нет.

22-летний нападающий в сезоне-2022/23 провел в «регулярке» КХЛ 36 матчей и набрал 9 (2+7) очков.