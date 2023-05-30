Меньшиков предложил организовать турнир с участием разных сборных России

Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года Константин Меньшиков считает, что по окончании сезона КХЛ можно организовать турнир с участием разных сборных России.

«Идея Романа Ротенберга продлить сезон, организовав матчи с участием сборной России. Ее надо развивать. Тем более что нас никуда не приглашают и через год вряд ли позовут на чемпионат мира. В сложившихся условиях можно было бы провести турнир с участием первой сборной России, олимпийской, которая собирается на цикл, сборной ветеранов — тех, что еще в строю, и молодежной команды. Идея в том, что сильные должны играть с сильными, тогда идет рост мастерства игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

В мае сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела турне по городам России, Белоруссии и Казахстана.

Национальная команда России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.