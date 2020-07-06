«Авангард» подписал контракт с 19-летним форвардом Алхимовым

Нападающий Сергей Алхимов подписал контракт с «Авангардом». Соглашение носит трехсторонний характер и рассчитано на два года, сообщает сайт омичей.

Последние два сезона 19-летний форвард провел в CHL, выступая за «Реджайну», «Ванкувер» и «Свифт Каррент».

В минувшем сезоне он провел 62 матча и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «минус 22».