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«Авангард» подписал контракт с 19-летним форвардом Алхимовым

6 июля 2020, 16:42

Нападающий Сергей Алхимов подписал контракт с «Авангардом». Соглашение носит трехсторонний характер и рассчитано на два года, сообщает сайт омичей.

Последние два сезона 19-летний форвард провел в CHL, выступая за «Реджайну», «Ванкувер» и «Свифт Каррент».

В минувшем сезоне он провел 62 матча и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «минус 22».

Дополнительная информация:

https://mhl.hawk.ru/news/3320/

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