«Авангард» приобретет защитника «Динамо» Бойкова

Как стало известно «СЭ», «Авангард» ведет переговоры с московским «Динамо» о приобретении прав на защитника Сергея Бойкова. Сделка близка к завершению.

Игрок, изначально планировавший провести этот сезон по семейным причинам в Северной Америке, мог вернуться в столичный клуб. Однако общего языка по новому контракту стороны не нашли. Планируется, что с «Авангардом» Бойков подпишет двухлетнее соглашение, а «Динамо» получит за игрока денежную компенсацию.

В текущем сезоне 27-летний россиянин не провел ни одного матча. В минувшем сезоне на его счету 5 (0+5) очков в 48 матчах.