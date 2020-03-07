«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

«Авангард» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в гостях обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:1. Дубль в составе омского клуба оформил Кирилл Семенов.

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Пятая игра пройдет 9 марта на площадке «Авангарда».

КХЛ

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Голы: Потапов — 1, 3:01 — 0:1. Семенов — 3 (Шумаков), 6:08 — 0:2. Фрэнсон — 1 (бол., Макмиллан, Бек), 18:11 — 0:3. Емелин — 2 (Андригетто), 30:12 — 0:4. Семенов — 4 (Шумаков), 37:13 — 0:5. Хартикайнен — 4 (Умарк, Ларсен), 46:26 — 1:5.

Вратари: Метсола (Кареев, 31:04) — Бобков.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (15+9+13) — 21 (11+7+3).

Судьи: Оленин, Фатеев.

Счет в серии: 2-2 (2:5, 3:2 ОТ, 6:3)

7 марта. Уфа. «Уфа-Арена».