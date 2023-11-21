«Авангард» обменял вратаря Демченко на голкипера «Адмирала» Хомченко

«Авангард» и «Адмирал» обменялись голкиперами, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Голкипер омичей Василий Демченко переходит в «Адмирал», а в обратном направлении отправляется Павел Хомченко.

В текущем сезоне 29-летний Демченко провел 11 матчей за «Авангард», отразив 87,24 процента бросков по своим воротам. Его коэффициент надежности составляет 3,28.

29-летний Хомченко отбил 91,54 процента бросков в 14 играх, играя с коэффициентом надержности 3,07.