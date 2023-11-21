«Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 21 ноября, во вторник. Игра пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале «КХЛ ТВ» и на официальном сайте КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру на телеканале «БСТ». Начнется эфир в 21.20 по местному времени.

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