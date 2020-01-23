«Авангард» может пополниться защитником из чемпионата Швеции

Защитник Коди Керран может продолжить карьеру в «Авангарде», сообщает Expressen.se. 30-летний канадец выступает за «Регле» в чемпионате Швеции и его контракт с клубом рассчитан на еще один год.

Спортивный менеджер «Регле» Крис Эбботт не стал комментировать ситуацию с игроком. Как отмечает издание, в «Авангарде» Керран будет получать самую большую зарплату в своей карьере. Такую сумму ему не смог бы дать ни один клуб шведского чемпионата.

Однако сам хоккеист намерен покинуть команду. В этом сезоне он провел 31 матч в чемпионате и набрал 30 (7+23) очков. Керран не был задрафтован клубами НХЛ и не провел в лиге ни одной игры. На его счету один неполный сезон в АХЛ в составе «Хартфорда».