«Авангард» проиграл «Куньлуню» и потерпел первое поражение на новой домашней арене
«Авангард» потерпел первое поражение на новой домашней арене. Омичи всухую проиграли «Куньлуню» со счетом 0:4.
По ходу встречи «ястребы» сменили вратаря, но это не помогло встряхнуть команду.
«Авангард» имеет в активе 18 очков и остается на восьмом месте в Восточной конференции.
«Куньлунь» набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку на Западе.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Йип — 5 (Поллок, Фрэм), 24:20 — 0:1. Броссо — 2 (Фу), 44:50 — 0:2. Фу — 5 (Броссо, Вуд), 53:23 — 0:3. Уэрек — 3 (Фу), 58:10 — 0:4.
Вратари: Демченко (Мишуров, 53:23) — Джурасик.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (14+11+8) — 24 (4+8+12).
Судьи: Васильев, Ромасько.
9 октября. Омск. G-Drive Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
Результаты / календарь
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19.10
20.10
21.10
22.10
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
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