«Авангард» и нападающий Мирошниченко расторгли контракт
«Авангард» и нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.
19-летний форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 20-м номером.
«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более, в прошедшем сезоне «Авангард» ему такую возможность давал. В любом случае, он принял решение, и мы сдержали свое слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!» — цитирует пресс-служба «Авангарда» генерального менеджера клуба Антона Курьянова.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мирошниченко провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 4 (3+1) очка.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3