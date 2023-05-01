Вратарь Галимов не планирует завершать карьеру

Как стало известно «СЭ», экс-вратарь «Авангарда» Станислав Галимов не планирует завершать игровую карьеру.

35-летний голкипер проходит процесс восстановления после травмы, который завершен на 90 процентов, и изучает варианты на рынке, в том числе на европейском.

1 мая «Авангард» объявил об уходе Галимова из команды. В минувшем сезоне голкипер провел 10 матчей в регулярке КХЛ, отразив 87,9 процента бросков.