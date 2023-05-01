Защитник Дронов может продолжить карьеру в НХЛ

Как стало известно «СЭ», Григорий Дронов на данный момент не принял квалификационное предложение «Металлурга».

Защитник изучает варианты в Северной Америке. К хоккеисту проявляют интерес клубы НХЛ.

25-летний хоккеист — воспитанник магнитогорского хоккея. В октябре 2022 года он заключил годичный контракт с клубом НХЛ «Каролина», однако вскоре вернулся в «Металлург».

В этом сезоне Дронов провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 19 (8+11) очков. В плей-офф он в 11 матчах набрал 6 (2+4) очков.